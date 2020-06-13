Месси побил рекорд Ла Лиги по забитым голам

20+ - Lionel Messi is the only player to score 20+ goals in 12 consecutive @LaLigaEN seasons:— OptaJose (@OptaJose) June 13, 2020
?23 - 08/09
?34 - 09/10
?31 - 10/11
?50 - 11/12
?46 - 12/13
?28 - 13/14
?43 - 14/15
?26 - 15/16
?37 - 16/17
?34 - 17/18
?36 - 18/19
?20 - 19/20
Stellar. pic.twitter.com/WREVUTcgc9
Во вчерашнем матче с "Мальоркой", который завершился со счетом 4:0 в пользу сине-гранатовых Месси забил мяч и отдал 2 ассиста. Таким образом, аргентинец стал первым игроком в истории испанской Примеры, кто забил минимум 20 голов в 12 сезонах подряд.
Лионель Месси положил начало этой серии в 2008 году. Рекорд аргентинца - 50 голов за сезон.
В текущем сезоне его команда лидирует в чемпионате Испании, а сам нападающий забил 20 голов и отдал 14 результативных передач.