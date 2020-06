Месси побил рекорд Ла Лиги по забитым голам

20+ - Lionel Messi is the only player to score 20+ goals in 12 consecutive @LaLigaEN seasons:



?23 - 08/09

?34 - 09/10

?31 - 10/11

?50 - 11/12

?46 - 12/13

?28 - 13/14

?43 - 14/15

?26 - 15/16

?37 - 16/17

?34 - 17/18

?36 - 18/19

?20 - 19/20



