Мадридцы не станут продлевать контракт с 22-летним сыном главного тренера команды Зинедина Зидана. В завершившемся сезоне Лука выступал на правах аренды в "Расинге". Возможно, голкипер продолжит карьеру в "Монпелье".
Андрей Лунин вернется из аренды в "Овьедо" и станет сменщиком Тибо Куртура. Украинец перешел в "Реал" из "Зари" летом 2018 года, но играл за "сливочных" только в товарищеских матчах.
Напомним, подопечные Зинедина Зидана стали чемпионами минувшего сезона. Также команда продолжит борьбу в Лиге чемпионов. Мадридцам предстоит провести ответный матч с "Манчестер Сити". В первой встрече они потерпели домашнее поражение со счетом 1:2.
Источник: AS
Сын Зидана покинет "Реал", Лунин вернется в клуб из аренды
Вратарь "Реала" Лука Зидан покинет клуб, а украинский голкипер Андрей Лунин вернется в стан "сливочных" из аренды в "Овьедо".
Фото: Getty Images
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