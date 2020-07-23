Сын Зидана покинет "Реал", Лунин вернется в клуб из аренды

Вратарь " Реала " Лука Зидан покинет клуб, а украинский голкипер Андрей Лунин вернется в стан "сливочных" из аренды в "Овьедо".

Фото: Getty Images

Мадридцы не станут продлевать контракт с 22-летним сыном главного тренера команды Зинедина Зидана. В завершившемся сезоне Лука выступал на правах аренды в "Расинге". Возможно, голкипер продолжит карьеру в "Монпелье".



Андрей Лунин вернется из аренды в "Овьедо" и станет сменщиком Тибо Куртура. Украинец перешел в "Реал" из "Зари" летом 2018 года, но играл за "сливочных" только в товарищеских матчах.



Напомним, подопечные Зинедина Зидана стали чемпионами минувшего сезона. Также команда продолжит борьбу в Лиге чемпионов. Мадридцам предстоит провести ответный матч с "Манчестер Сити". В первой встрече они потерпели домашнее поражение со счетом 1:2.



Источник: AS