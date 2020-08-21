Голландец не рассчитывает на Луиса Суареса, Серджи Бускетса и Жорди Альбу. В ближайшее время Куман сообщит футболистам, что не видит их частью своей команды. Сами игроки не хотят покидать каталонский клуб.
В то же время сообщается, что защитник Жерар Пике не покинет "Барселону". Куман считает испанца ключевым игроком обороны и не собирается его продавать, сообщает As со ссылкой на Cadena SER.
Напомним, что Жорди Альба и Серджи Бускетс прошли школу "Барселоны". Луис Суарес перешёл в стан "сине-гранатовых" в 2014 году. В составе каталонцев уругваец провёл 191 игру и забил 147 голов. В минувшем сезоне чемпионата Испании "Барселона" заняла 2 место с отставанием в 5 очков от мадридского "Реала".
Куман не рассчитывает на Суареса, Бускетса и Альбу
Главный тренер "Барселоны" Роналд Куман определяется с составом каталонского клуба.
Фото: ФК "Барселона"
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