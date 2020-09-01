Игроки "Барселоны" должны приезжать на тренировки за час до начала. Ранее такое практиковал Гвардиола

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман ввел новое правило для футболистов, игроки должны прибывать на тренировку за час до ее начала.
Фото: ФК "Барселона"
Ранее такую установку давал нынешний наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, который работал в каталонском клубе с 2008 по 2012. Однако затем постепенно это правило перестало действовать. Куман решил восстановить такую систему занятий.

Напомним, старт Ла Лиги запланирован на 13 сентября.

Источник: Sport.es

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Теги: Куман Гвардиола Барселона Ла Лига
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