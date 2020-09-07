Куман хочет, чтобы Месси выполнял меньше оборонительной работы

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман работает над тактикой команды на предстоящий сезон.

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Голландец рассматривает схему 4-2-3-1. Месси будет играть в этой схеме в роли правого вингера, стараясь создавать для партнёров в атаке моменты.



Куман хочет, чтобы аргентинец перестал опускаться в среднюю линию для получения мяча, а ждал передачи от партнёров ближе к штрафной соперника и развивал атаки. Также Месси будет реже обороняться, но Куман не желает, чтобы форвард полностью отходил от оборонительной работы.



Вчера 33-летний Месси провёл первую тренировку в команде. Долгое время он хотел уйти, но в последнем интервью заявил, что не смог это сделать, так как руководство клуба не отпустило его бесплатно, а сам он не хочет судиться с "Барселоной".



Источник: Mundo Deportivo.