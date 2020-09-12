"Барселона" обыграла "Химнастик" в первом матче под руководством Кумана

Каталонская "Барселона" провела товарищеский матч с "Химнастиком".

Фото: ФК "Барселона"

На каждый тайм наставник "Барселоны" Рональд Куман, который проводил первый матч в качестве главного тренера команды, выпускал разные составы.



Голами в составе "Барселоны" отметились Усман Дембеле, Антуан Гризманн и Фелиппе Коутиньо. У "Химнастика" отличился Бонилья.



Первый официальный матч "Барселона" проведет 27 сентября, сыграв для себя первый тур Ла Лиги против "Вильярреала".