Куман: стиль игры "Барселоны" может стать более оборонительным, чем в предыдущие годы

Главный тренер "Барселоны" Роналд Куман рассказал, какой футбол он хочет поставить своей команде.

Фото: armsport.am

"Стиль может стать другим, в какой-то степени более оборонительным, чем в предыдущие годы.



Наша цель – двигать мяч, удерживать его и находить пространства, чтобы играть между линиями и за спинами полузащитников соперника", - передает слова Кумана Goal.com.



Накануне состоялся товарищеский матч "Барселоны" с "Химнастиком". Подопечные Кумана одержали победу со счетом 3:1. В составе каталонского клубами голами отметились Усман Дембеле, Антуан Гризманн и Фелиппе Коутиньо.



Следующий контрольный матч "Барселона" проведет против "Жироны" 16 сентября.