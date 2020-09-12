Куман: стиль игры "Барселоны" может стать более оборонительным, чем в предыдущие годы

Главный тренер "Барселоны" Роналд Куман рассказал, какой футбол он хочет поставить своей команде.
Фото: armsport.am
"Стиль может стать другим, в какой-то степени более оборонительным, чем в предыдущие годы.

Наша цель – двигать мяч, удерживать его и находить пространства, чтобы играть между линиями и за спинами полузащитников соперника", - передает слова Кумана Goal.com.

Накануне состоялся товарищеский матч "Барселоны" с "Химнастиком". Подопечные Кумана одержали победу со счетом 3:1. В составе каталонского клубами голами отметились Усман Дембеле, Антуан Гризманн и Фелиппе Коутиньо.

Следующий контрольный матч "Барселона" проведет против "Жироны" 16 сентября.

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Теги: Куман Барселона
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