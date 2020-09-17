Почеттино сообщил, что мечтает возглавить "Реал"

Бывший наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино признался, что мечтает поработать в мадридском "Реале".

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"Предлагали ли мне возглавить "Барселону"? Нет, и с Бартомеу я не встречался. Летом мне не делали предложений ни "Ювентус", ни "ПСЖ". Мне звонили из "Монако" И "Бенфики". Здесь я врать не буду.



"Реал" - один из лучших клубов в мире. Я ничем не отличаюсь от других, этот клуб находится в списке моих мечт", - цитирует аргентинского специалиста Marca.



Почеттино с 2014 по 2019 год возглавлял "Тоттенхэм" и дошел с клубом до финала Лиги чемпионов, где уступил "Ливерпулю". Также специалист тренировал "Саутгемптон" и "Эспаньол".