Наставник "Барселоны" Рональд Куман поделился мнением о капитане своей команды Лионеле Месси.
- Доволен ли я Месси? Он всегда хорошо тренировался и играл. Нет никаких проблем. Как капитан он очень помог команде в матче с "Сельтой". Он лучший в мире. И теперь, когда я вижу его на тренировках, я все больше убеждаюсь в этом, - передает слова Кумана AS.
Матч "Барселоны" против "Сельты" в рамках 4 тура Ла Лиги закончился со счетом 3:0 в пользу каталонского клуба, Лионель Месси провел полный матч, но не отметился в протоколе. В предыдущей игре "Барсы" - против "Вильярреала", 4:0 - аргентинец забил один гол с пенальти. В прошлом сезоне Месси сыграл в сине-гранатовой футболке 44 матча, забил 31 гол и выполнил 26 ассистов.
Куман: Месси очень помог команде в матче с "Сельтой". Он лучший в мире
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман перед матчем чемпионата Испании против "Севильи" высказал мнение о Лионеле Месси.
Фото: Sportbox
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