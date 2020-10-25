Положительный ответ дали целых 68% читателей.
Серхио Рамос является 5-кратным чемпионом Испании в составе "Реала", также с мадридским клубом защитник 4 раза стал обладателем Лиги чемпионов. В составе сборной Испании 34-летний футболист дважды выигрывал чемпионат Европы (2008 и 2012) и один раз чемпионат мира (2010). Сам Рамос неоднократно попадал в символические сборные года по версии УЕФА.
Источник: France Football
Серхио Рамоса является лучшим защитником в истории по версии читателей France Football
Издание France Football запустило опрос, в котором предложило читателям ответить на вопрос, является ли защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос лучшим игроком своего амплуа в истории.
Фото: ФК "Реал"
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