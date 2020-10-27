По мнению Рами, нападающий обязательно перейдёт в мадридский "Реал".
"Я думаю, что уже всё решено. Тем более, пока у "ПСЖ" нет никаких сподвижек в вопросе продления контракта с Мбаппе. Складывается впечатление, что он не хочет говорить о продлении контракта.
Его будущее уже предопределено. И это печально для "ПСЖ", даже для Лиги 1. Он перейдёт летом в "Реал", - сказал Рами в эфире радио RMC.
Рами заявил, что Мбаппе перейдёт в "Реал" летом
Бывший защитник сборной Франции Адиль Рами поделился мнением о будущем форварда "ПСЖ" Килиана Мбаппе.
Фото: ФК ПСЖ
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