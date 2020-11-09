34-летний форвард входит в сферу интересов "Сельты", сообщает AS. Решение по возможному переходу будет принято в ближайшее время.
Напомним, что в прошлое трансферное окно московский "Локомотив" хотел подписать контракт с Манджукичем, однако переход не состоялся.
"Сельта" хочет подписать Манджукича, которым интересовался "Локомотив"
Нападающий Марио Манджукич может продолжить карьеру в Испании.
Фото: сборная Хорватии
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