Куман: я сказал Месси, что не могу изменить ситуацию в клубе

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман поделился деталями беседы с капитаном каталонского клуба Лионелем Месси.

Фото: ФК "Барселона"

Минувшим летом аргентинец хотел покинуть клуб из-за недовольства руководством сине-гранатовых, в частности экс-президентом Хосепом Бартомеу.



"Когда я прибыл в клуб, мне сказали, что Месси несчастлив. Мы пообщались в его доме. Он объяснил мне свои мотивы, и я был с ним откровенным. Я сказал, что могу изменить лишь одну вещь — футбол. Вещи, связанные с системой, его позицией на поле. Однако я не мог изменить ситуацию в клубе", — приводит слова Кумана Diario Sport.



Напомним, что Бартомеу и члены совета директоров "Барселоны" ушли в отставку 27 октября.



В нынешнем сезоне испанской Ла Лиги на счету 33-летнего аргентинского нападающего 7 матчей, в которых он забил 3 гола (2 из них с пенальти) и получил 2 желтые карточки.