Тест на коронавирус полузащитника сборной России и "Валенсии" Дениса Черышева дал отрицательный результат, передают испанские СМИ.
Напомним, 26 ноября "Валенсия" сообщила об одном случае COVID-19 в клубе, в этот же день Черышев-младший пропустил тренировку. Днем позже агент футболиста Хинес Карвахаль рассказал о заболевании Дениса. Черышев был помещен на карантин и не попал в заявки "Валенсии" на календарные матчи чемпионата Испании против "Атлетико" (0:1) и "Эйбара" (0:0).
"Летучие мыши" набрали в 12 встречах Ла Лиги 13 очков и занимают 13 место в турнирной таблице.
Источник: AS
Черышев-младший вылечился от коронавируса
Полузащитник "Валенсии" и сборной России Денис Черышев сдал отрицательный тест на COVID-19.
Фото: Getty Images
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