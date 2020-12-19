Куман подвел итоги ничейного матча с "Валенсией"

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал ничейный результат матча с "Валенсией" в 14-м туре испанской Ла Лиги.



Фото: ФК "Барселона"

"Это был сложный матч. Для того, чтобы выиграть, нужно было сыграть более сконцентрировано. У нас были возможности и желание забить третий мяч, но стоит понимать, что два забитых гола пока, возможно, наш максимум. После пропущенного мяча команда делала всё возможное, но вырвать победу не удалось", - передает слова Кумана клубная пресс-служба.



Ничейный результат в игре с "Валенсией" позволил сине-гранатовым набрать 21 очко и расположиться на 5-й строчке турнирной таблицы. В следующем туре каталонская команда отправится на выезд к "Вальядолиду". Встреча начнется в 00:00 по Москве 23 декабря.



Источник: официальный сайт ФК "Барселона"