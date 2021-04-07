Корнеев: Куман – один из самых сильных тренеров на рынке

Бывший полузащитник "Барселоны" Игорь Корнеев оценил работу Рональда Кумана на посту главного тренера команды.

Фото: ФК "Барселона"

– Куман – один из самых сильных тренеров на рынке — несмотря на то что мы видели, как сложно было в начале. Как тренер он очень креативный, достаточно опытный, ему есть что сказать и доказать, – поделился мнением Корнеев в интервью для "РЕН ТВ".



Куман был назначен главным тренером сине-гранатовых в августе 2020 года. До этого специалист работал наставником сборной Нидерландов.



В текущем сезоне Ла Лиги "Барселона" занимает второе место, набрав 65 очков в 29 матчах. Отставание блаугранас от лидирующего "Атлетико" составляет всего одно очко.



В 30-м туре чемпионата Испании подопечные Кумана сыграют с "Реал Мадридом". Эль-Классико состоится 10 апреля в 22:00 по московскому времени.