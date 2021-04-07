– Куман – один из самых сильных тренеров на рынке — несмотря на то что мы видели, как сложно было в начале. Как тренер он очень креативный, достаточно опытный, ему есть что сказать и доказать, – поделился мнением Корнеев в интервью для "РЕН ТВ".
Куман был назначен главным тренером сине-гранатовых в августе 2020 года. До этого специалист работал наставником сборной Нидерландов.
В текущем сезоне Ла Лиги "Барселона" занимает второе место, набрав 65 очков в 29 матчах. Отставание блаугранас от лидирующего "Атлетико" составляет всего одно очко.
В 30-м туре чемпионата Испании подопечные Кумана сыграют с "Реал Мадридом". Эль-Классико состоится 10 апреля в 22:00 по московскому времени.
Корнеев: Куман – один из самых сильных тренеров на рынке
Бывший полузащитник "Барселоны" Игорь Корнеев оценил работу Рональда Кумана на посту главного тренера команды.
Фото: ФК "Барселона"
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