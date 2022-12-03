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Densa Central: "Реал" готов купить Мбаппе, но при соблюдении определенных условий

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Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе еще может оказаться в "Реале".
Фото: AFP
Как сообщают СМИ, президент "Реала" Флорентино Перес сообщил о намерении приобрести Мбаппе. При этом существует два условия, при которых возможен данный трансфер. Во-первых, это соблюдение правил клуба по маркетинговым и рекламным операциям. Во-вторых, француз уже не получит ту зарплату, которую ему обещали в мадридском клубе летом.

Напомним, летом у Мбаппе уже был вариант с переходом в "Реал", но француз выбрал вариант с продлением контракта с "ПСЖ". В этом сезоне Килиан провел 28 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал 6 результативных передач.

Источник: Defensa Central


Реал Мбаппе
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