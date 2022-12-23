"Роналду еще не закончил карьеру. Сейчас только Анчелотти может реанимировать Роналду. Для этого Криштиану надо идти в "Реал". Я прочитал недавние высказывания Анчелотти — он сказал, что Роналду еще в порядке. Это какой-то знак", - приводит слова Орлова Sport24.
Напомним, Криштиану Роналду перед началом ЧМ-2022 остался без клуба - "Манчестер Юнайтед" расторгнул контракт с форвардом после его публичной критики в адрес клуба в интервью журналисту Пирсу Моргану из издания The Sun. С того момента португалец не может найти себе новую команду.
Ранее сообщалось, что основным претендентом на игрока является "Аль-Наср" из Саудовской Аравии. При этом форвард тренируется в расположении мадридского "Реала", за который выступал с 2009 по 2018 годы.
Орлов: Роналду надо идти в "Реал". Его сможет реанимировать только Анчелотти
Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о том, где стоит продолжить карьеру Криштиану Роналду.
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