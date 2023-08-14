20-летний вундеркинд играл под руководством испанского специалиста в "Бирмингеме" в Чемпионшипе с 2019 по 2020 годы.
– На самом деле раскрыть потенциал Джуда мне помогла одна тактическая деталь. Ее я подглядел у Пеллегрини в "Малаге". Мануэль играл 4-4-2 при защите и 4-2-2-2 со смещающимися в центр вингерами при атаке. Получается, вингеры при такой тактике должны очень организованно играть в защите и свободно в атаке. Как раз этот навык и помог Беллингему выйти на высочайший уровень.
Беллингем – игрок абсолютно другого уровня. Он может очень опасно атаковать и обороняться, как топовый защитник. Один из самых универсальных игроков в мире, – приводит слова Клотета Sport24.
Этим летом полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем перешел в "Реал" из дортмундской "Боруссии" за 103 млн евро. Это один из самых дорогих трансферов в истории Королевского клуба. В минувшие выходные 20-летний британец забил в своем дебютном матче за "сливочных" и помог своей команде одержать победу в стартовом туре над "Атлетиком" из Бильбао со счетом 2:0.
Весной Клотет возглавил "Торпедо" и вылетел с "черно-белыми" в Первую лигу, заняв последнее место в таблице РПЛ. По итогам пяти туров "черно-белые" идут на восьмой строчке во втором по значимости дивизионе отечественного футбола. После поражения во Владикавказе 14 августа безвыигрышная серия столичного клуба достигла трех матчей.
Тренер "Торпедо" Клотет: раскрыть потенциал Беллингема мне помогла одна тактическая деталь
Главный тренер "Торпедо" Жозеп Клотет рассказал, как ему удалось раскрыть талант полузащитника "Реала" и сборной Англии Джуда Беллингема.
Фото: ФК "Реал Мадрид"