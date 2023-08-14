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Тренер "Торпедо" Клотет: раскрыть потенциал Беллингема мне помогла одна тактическая деталь

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Главный тренер "Торпедо" Жозеп Клотет рассказал, как ему удалось раскрыть талант полузащитника "Реала" и сборной Англии Джуда Беллингема.
Фото: ФК "Реал Мадрид"
20-летний вундеркинд играл под руководством испанского специалиста в "Бирмингеме" в Чемпионшипе с 2019 по 2020 годы.

– На самом деле раскрыть потенциал Джуда мне помогла одна тактическая деталь. Ее я подглядел у Пеллегрини в "Малаге". Мануэль играл 4-4-2 при защите и 4-2-2-2 со смещающимися в центр вингерами при атаке. Получается, вингеры при такой тактике должны очень организованно играть в защите и свободно в атаке. Как раз этот навык и помог Беллингему выйти на высочайший уровень.

Беллингем – игрок абсолютно другого уровня. Он может очень опасно атаковать и обороняться, как топовый защитник. Один из самых универсальных игроков в мире, – приводит слова Клотета Sport24.

Этим летом полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем перешел в "Реал" из дортмундской "Боруссии" за 103 млн евро. Это один из самых дорогих трансферов в истории Королевского клуба. В минувшие выходные 20-летний британец забил в своем дебютном матче за "сливочных" и помог своей команде одержать победу в стартовом туре над "Атлетиком" из Бильбао со счетом 2:0.

Весной Клотет возглавил "Торпедо" и вылетел с "черно-белыми" в Первую лигу, заняв последнее место в таблице РПЛ. По итогам пяти туров "черно-белые" идут на восьмой строчке во втором по значимости дивизионе отечественного футбола. После поражения во Владикавказе 14 августа безвыигрышная серия столичного клуба достигла трех матчей.


Торпедо Реал Мадрид Клотет Беллингем ФНЛ Первая лига Ла Лига
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