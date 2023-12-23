Представитель пресс-службы мадридского "Реала" прокомментировал появившиеся в испанских СМИ данные о проявляемом "сливочными" интересе к 20-летнему центрбеку "Зенита" и олимпийской сборной Бразилии Роберту Ренану.
- Наш клуб заинтересован в Ренане? У нас нет никакой информации по этому поводу, - передаёт слова представителя пресс-службы "Реала" "Чемпионат".
Ранее в испанских СМИ появилась информация о возможной аренде с правом выкупа центрального защитника "Зенита" Роберта Ренана в мадридский "Реал". В текущем сезоне футболист провёл за сине-бело-голубых 8 матчей во всех турнирах, его суммарное игровое время составило 585 минут. Свой последний на данный момент матч в Российской премьер-лиге Ренан сыграл 13 августа, в Кубке России - 31 октября. Трансферная стоимость Роберта по оценке Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.
В "Реале" прокомментировали информацию об интересе к защитнику "Зенита" Ренану
В пресс-службе мадридского "Реала" отреагировали на появившуюся информацию о трансферном интересе к бразильскому центральному защитнику "Зенита" Роберту Ренану.
Фото: ФК "Зенит"