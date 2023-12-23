Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вест Хэм
2 - 0 2 0
Манчестер ЮнайтедЗавершен
Ноттингем Форест
2 - 3 2 3
БорнмутЗавершен
Фулхэм
0 - 2 0 2
БёрнлиЗавершен
Лутон Таун
1 - 0 1 0
Ньюкасл ЮнайтедЗавершен
Тоттенхэм
2 - 1 2 1
ЭвертонЗавершен
Ливерпуль
0 - 1 0 1
Арсенал1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Атлетико
1 - 0 1 0
СевильяЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фрозиноне
1 - 2 1 2
ЮвентусЗавершен
Торино
1 - 1 1 1
УдинезеЗавершен
Болонья
1 - 0 1 0
АталантаЗавершен
Интер
1 - 0 1 0
ЛеччеПерерыв
Верона
0 - 0 0 0
КальяриПерерыв
Рома
22:45
НаполиНе начат

В "Реале" прокомментировали информацию об интересе к защитнику "Зенита" Ренану

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
В пресс-службе мадридского "Реала" отреагировали на появившуюся информацию о трансферном интересе к бразильскому центральному защитнику "Зенита" Роберту Ренану.
Фото: ФК "Зенит"
Представитель пресс-службы мадридского "Реала" прокомментировал появившиеся в испанских СМИ данные о проявляемом "сливочными" интересе к 20-летнему центрбеку "Зенита" и олимпийской сборной Бразилии Роберту Ренану.

- Наш клуб заинтересован в Ренане? У нас нет никакой информации по этому поводу, - передаёт слова представителя пресс-службы "Реала" "Чемпионат".

Ранее в испанских СМИ появилась информация о возможной аренде с правом выкупа центрального защитника "Зенита" Роберта Ренана в мадридский "Реал". В текущем сезоне футболист провёл за сине-бело-голубых 8 матчей во всех турнирах, его суммарное игровое время составило 585 минут. Свой последний на данный момент матч в Российской премьер-лиге Ренан сыграл 13 августа, в Кубке России - 31 октября. Трансферная стоимость Роберта по оценке Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.

Ла Лига Реал Зенит Ренан Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится