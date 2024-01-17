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El Nacional: Жозе Моуринью может возглавить "Барселону" в случае ухода Хави

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Португальский тренер Жозе Моуринью может сменить Хави на посту главного тренера "Барселоны".
Фото: Imago
Одним из кандидатов на тренерский пост каталонской "Барселоны" является экс-наставник "Реала" Жозе Моуринью. Португальский специалист может возглавить "сине-гранатовых" в случае досрочного расторжения контракта с Хави - сообщает издание El Nacional.

Претендентами на данный пост, помимо Моуринью, являются экс-игроки "Барселоны" Рафаэль Маркес и Тьяго Мотта. Вчера Жозе Моуринью был уволен с должности главного тренера "Ромы" из-за неудовлетворительных результатов. Португальца в римском клубе сменил Даниэле Де Росси.

Жозе Моуриньо возглавлял мадридский "Реал" с 2010-го по 2013-й год. Под руководством "особенного" "сливочные" провели 178 матчей при среднем темпе набора очков - 2.30 за матч.

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