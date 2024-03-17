Бывший футболист «Зенита», «Спартака» и сборной России Владимир Быстров поделился мнением относительно игры полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна. По словам Быстрова, то, что Захарян забил свой первый матч за испанскую команду, это он молодец. Однако Быстров также заметил, что для регулярного попадания в стартовый состав в дальнейшем Захаряну необходимо действовать активнее.
«Всё зависит только от Захаряна. Ни от тренера, ни от кого-либо другого — только от Арсена. То, что пока у него не складывается карьера — это факт», - передает слова Быстрова «Чемпионат».
Быстров – о Захаряне: пока у него не складывается карьера – это факт
Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров высказался об игре полузащитника Арсена Захаряна в составе «Реала Сосьедад».
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