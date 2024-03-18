"Один гол за 31 матч мало? Я рад забитому мячу Захаряна и надеюсь, что дальше у него дела пойдут в гору. Главное - он забил, а дальше всё у него пойдет", - цитирует Пименова "Матч ТВ".
20-летний атакующий полузащитник отметился дебютным забитым мячом в составе испанского "Реала Сосьедад", игроком которого стал в августе прошлого года. Напомним, на трансфер Захаряна "Сосьедад" потратил 13 миллионов евро.
Первый гол Арсен Захарян записал на свой счет в матче 29-го тура Ла Лиги против "Кадиса". На то, чтобы отличиться впервые после переезда из "Динамо" Арсену Захаряну понадобился 31 матч во всех соревнованиях.
Пименов: о первом голе Захаряна за "Сосьедад" в 31 матче: главное - он забил, а дальше всё у него пойдет
Экс-форвард "Динамо" Руслан Пименов высказался о низкой результативности полузащитника сборной России Арсена Захаряна в "Реале Сосьедад".
Фото: Juan Manuel Serrano Arce / Stringer