- Любой человек едет в сборную с удовольствием. Захарян уже приезжал в национальную команду в этом году, все там знает. Когда он приедет в сборную? В субботу у "Реал Сосьедад" заключительный матч в чемпионате Испании. Потом команда летит в Японию, там у них трехдневное турне, а из Японии летит в Москву.
Напомним, атакующий полузащитник испанского "Реала Сосьедад" Арсен Захарян вошел в число игроков, попавших в итоговый состав сборной России на товарищеский матч против национальной команды Белоруссии. Встреча состоится 7 июня в Минске и пройдет на стадионе "Динамо".
В нынешнем сезоне 20-летний полузащитник принял участие в 39 играх за "Реал Сосьедад", в которых отметился одним забитым мячом и дважды ассистировал партнерам. Заключительный поединок текущего сезона чемпионата Испании команда Захаряна проведет в субботу, 25 мая, против мадридского "Атлетико".
Захарян прибудет в расположение сборной России из Японии
Представитель хавбека "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна Геннадий Голубин рассказал, когда игрок присоединится к сборной России для участия в июньском сборе.
Фото: "СЭ"