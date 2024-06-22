Футбольный агент и функционер Дмитрий Селюк скептически высказался относительно прошлогоднего перехода российского полузащитника Арсена Захаряна в "Реал Сосьедад".
"Меня это очень удивило. Я всё ещё считаю, что это подковёрная сделка. Нужно быть идиотом, чтобы за 12 млн евро купить Захаряна. Он ничего не доказал за год. Вот Довбик доказал в "Жироне", хотя приходил за меньшие деньги", - цитирует Селюка Metaratings.ru.
Арсен Захарян стал игроком испанского "Реала Сосьедад" в августе 2023 года. С ним был заключён 6-летний контракт. По сообщениям СМИ, за этот трансфер московское "Динамо" выручило 12 миллионов евро плюс бонусы.
В минувшем сезоне Захарян за "Реал Сосьедад" во всех турнирах сыграл 40 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.
Селюк: нужно быть идиотом, чтобы за 12 миллионов евро купить Захаряна
Известный агент Дмитрий Селюк поделился своим мнением о трансфере Арсена Захаряна в "Реал Сосьедад".
Фото: Global Look Press