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Испанский журналист: фанаты "Реала Сосьедад" немного разочаровались в Захаряне

Испанской журналист радиостанции Onda Caro Иньиго Таберна высказался о российском полузащитнике "Реала Сосьедад" Арсене Захаряне.
Фото: © Europa Press Sports / Contributor / Europa Press / Gettyimages.ru
"Не знаю, что происходит с Захаряном. Уже как месяц он должен был нормально тренироваться, а у него рецидив случился. Мы все ожидаем, что иностранные игроки после перехода в "Реал Сосьедад" смогут повлиять на игру команды, а Захарян показал очень мало. Разочаровались в нём фанаты? Немного. Не думаю, что Захаряна зимой отдадут в аренду, но это возможный вариант. Потому что сейчас Арсен – тот футболист, который ничего не может дать команде", - приводит слова Таберны Metaratings.

Арсен Захарян является игроком "Реала Сосьедад" с августа 2023 года, когда испанский клуб выкупил российского полузащитника у московского "Динамо" за 13 млн евро. В первом сезоне за "Реал Сосьедад" россиянин в общей сложности принял участие в 40 официальных матчах, в которых 1 раз поразил ворота соперников, 2 раза отметился результативными передачами на партнеров по команде и 2 раза получил желтую карточку.

В текущем сезоне Захарян еще ни разу не выходил на поле, так как в конце июля на предсезонном сборе получил травму лодыжки, которая потребовала оперативного вмешательства. Полностью после операции российский полузащитник еще не восстановился.

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