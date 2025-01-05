"[Захарян] долгое время был травмирован и до перерыва провел мало тренировок, потому что у него случился рецидив [травмы]. Сейчас он далек от оптимальной физической формы, ему приходится много работать на тренировках", — приводит слова Альгуасила "Матч ТВ" со ссылкой на Mundo Deportivo.
5 января "Реал Сосьедад" в матче 1/16 финала Кубка Испании выиграл у команды "Понферрадина" со счётом 2:0. 21?летний российский полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян, который в конце июля получил травму и перенес операцию, в текущем сезоне был впервые включен в заявку команды, но на поле так и не вышел.
Главный тренер "Реал Сосьедад" рассказал о форме Арсена Захаряна
Главный тренер "Реал Сосьедад" Иманол Альгуасил рассказал о форме российского полузащитника испанского клуба Арсена Захаряна.
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