"Динамо" предлагало Захаряну вернуться зимой? Неправда. Наш клуб хочет, чтобы Арсен оставался с нами", - приводит слова Мундуате Sport24.
Напомним, ранее известный футбольный комментатор Константин Генич рассказал о том, что московское "Динамо" предлагало этой зимой полузащитнику "Реала Сосьедад" Арсену Захаряну перейти в аренду до конца текущего сезона.
В нынешнем сезоне 21-летний хавбек сборной России сыграл за испанскую команду два неполных матча, проведя на поле в сумме 26 минут, за которые не сумел отличиться результативными действиями. Большую часть сезона Захарян пропустил, восстанавливаясь после травмы и перенесенной прошлым летом операции.
Пресс-атташе "Реала Сосьедад": хотим, чтобы Захарян оставался с нами
Пресс-атташе "Реала Сосьедад" Йон Андер Мундуате отреагировал на информацию, что московское "Динамо" предлагало Арсену Захаряну вернуться зимой в аренду.
Фото: Global Look Press