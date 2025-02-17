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Пресс-атташе "Реала Сосьедад": хотим, чтобы Захарян оставался с нами

Пресс-атташе "Реала Сосьедад" Йон Андер Мундуате отреагировал на информацию, что московское "Динамо" предлагало Арсену Захаряну вернуться зимой в аренду.
Фото: Global Look Press
"Динамо" предлагало Захаряну вернуться зимой? Неправда. Наш клуб хочет, чтобы Арсен оставался с нами", - приводит слова Мундуате Sport24.

Напомним, ранее известный футбольный комментатор Константин Генич рассказал о том, что московское "Динамо" предлагало этой зимой полузащитнику "Реала Сосьедад" Арсену Захаряну перейти в аренду до конца текущего сезона.

В нынешнем сезоне 21-летний хавбек сборной России сыграл за испанскую команду два неполных матча, проведя на поле в сумме 26 минут, за которые не сумел отличиться результативными действиями. Большую часть сезона Захарян пропустил, восстанавливаясь после травмы и перенесенной прошлым летом операции.

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