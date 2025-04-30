Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Локомотив
18:00
РостовНе начат
Зенит
20:30
ЦСКАНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Барселона
22:00
ИнтерНе начат

Relevo: "Реал" тормозит переход Анчелотти в сборную Бразилии

Соглашение Карло Анчелотти с бразильской федерацией футбола оказалось под вопросом из-за позиции «Реала».
Фото: ФК "Реал"
Назначение Карло Анчелотти на пост главного тренера сборной Бразилии оказалось под угрозой, сообщает издание Relevo. Руководство мадридского «Реала» недовольно тем, что итальянец вернулся из Лондона в сопровождении представителя Бразильской конфедерации футбола (CBF), что лишь усилило напряжённость между клубом и национальной федерацией.

CBF рассчитывала, что Анчелотти приступит к работе до старта клубного чемпионата мира, который начнётся 15 июня. Однако «Реал» не намерен отпускать тренера до этого турнира. При этом сборной Бразилии нужно, чтобы специалист начал работу уже в начале июня, поскольку на этот период запланированы матчи отборочного этапа к чемпионату мира-2026.

Relevo уточняет, что соглашение между Анчелотти и CBF было достигнуто ещё до того, как тренер обсудил свои перспективы с «Реалом», что и стало причиной текущего конфликта.

В этом сезоне мадридский клуб вылетел из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала, проиграл финал Кубка Испании и занимает второе место в чемпионате Испании, уступая «Барселоне» четыре очка.

Напомним, что в 2021 году Карло Анчелотти вернулся в качестве главного тренера мадридского «Реала». До этого он уже возглавлял команду с 2013 по 2015 год.

После своего второго прихода в клуб под его руководством «Реал» дважды становился обладателем Лиги чемпионов, дважды побеждал в чемпионате Испании и один раз взял Кубок страны.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится