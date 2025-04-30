Назначение Карло Анчелотти на пост главного тренера сборной Бразилии оказалось под угрозой, сообщает издание Relevo. Руководство мадридского «Реала» недовольно тем, что итальянец вернулся из Лондона в сопровождении представителя Бразильской конфедерации футбола (CBF), что лишь усилило напряжённость между клубом и национальной федерацией.
CBF рассчитывала, что Анчелотти приступит к работе до старта клубного чемпионата мира, который начнётся 15 июня. Однако «Реал» не намерен отпускать тренера до этого турнира. При этом сборной Бразилии нужно, чтобы специалист начал работу уже в начале июня, поскольку на этот период запланированы матчи отборочного этапа к чемпионату мира-2026.
Relevo уточняет, что соглашение между Анчелотти и CBF было достигнуто ещё до того, как тренер обсудил свои перспективы с «Реалом», что и стало причиной текущего конфликта.
В этом сезоне мадридский клуб вылетел из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала, проиграл финал Кубка Испании и занимает второе место в чемпионате Испании, уступая «Барселоне» четыре очка.
Напомним, что в 2021 году Карло Анчелотти вернулся в качестве главного тренера мадридского «Реала». До этого он уже возглавлял команду с 2013 по 2015 год.
После своего второго прихода в клуб под его руководством «Реал» дважды становился обладателем Лиги чемпионов, дважды побеждал в чемпионате Испании и один раз взял Кубок страны.
Relevo: "Реал" тормозит переход Анчелотти в сборную Бразилии
Соглашение Карло Анчелотти с бразильской федерацией футбола оказалось под вопросом из-за позиции «Реала».
Фото: ФК "Реал"