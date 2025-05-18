Мбаппе сократил отставание от Дьокереша в борьбе за "Золотую бутсу"

Нападающий " Реала " Килиан Мбаппе приблизился к Виктору Дьокерешу из "Спортинга", лидирующему в борьбе за "Золотую бутсу".

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Французский форвард мадридцев забил в ворота "Севильи" (2:0) в Ла Лиге. Мяч стал для него 29-м в чемпионате Испании. Теперь Мбаппе отстает от Дьокереша на полбалла в рейтинге "Золотой бутсы". Титул получает футболист, забивший больше голов за сезон.



"Спортинг" уже завершил свое выступление в первенстве Португалии, баллов у шведского форварда больше не прибавится. У Мбаппе осталась одна игра в Ла Лиге. Тройку претендентов замыкает Мохамед Салах. Нападающему "Ливерпуля" предстоит провести еще два матча в АПЛ, но египтянин отстает от Дьокереша на 2,5 балла.