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"Он может играть на том уровне, где он сейчас и даже выше". Фомин - об игре Захаряна

Капитан московского "Динамо" Даниил Фомин высказался об игре полузащитника "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна.
Фото: GETTY IMAGES
"Желаю Захаряну здоровья — это талантливый футболист, и он может добиться больших успехов. Уверен, что у него все получится. Мое мнение: он может играть на том уровне, где он сейчас и даже выше", - цитирует Фомина "СЭ".

Арсен Захарян перешел в испанский "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" летом 2023 года за 13 миллионов евро и заключил контракт до лета 2029 года. Российский полузащитник летом 2024 года получил травму во время предсезонной подготовки и в текущем сезоне не играл за испанский клуб до февраля 2025 года. На счету Захаряна в этом сезоне 4 матча во всех турнирах, 1 забитый мяч и 1 результативная передача.

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