В "Реале Сосьедад" хотят, чтобы Захарян стал ключевым игроком в следующем сезоне

"Клуб хочет, чтобы Арсен стал ключевым игроком в следующем сезоне", - передает слова представителя пресс-службы "Реала Сосьедад" "Матч ТВ".
Российский атакующий полузащитник Арсен Захарян пополнил состав "Реала Сосьедад" летом 2023 года. Контракт 22-летнего футболиста с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.
В прошедшем сезоне Захарян из-за травм сыграл в составе сан-себастьянцев всего в четырех матчах во всех соревнованиях и отличился одним забитым голом, а также отдал одну результативную передачу.