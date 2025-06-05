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В "Реале Сосьедад" хотят, чтобы Захарян стал ключевым игроком в следующем сезоне

В пресс-службе "Реала Сосьедад" ответили на вопрос, рассматривают ли в клубе возможность аренды хавбека Арсена Захаряна.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"
"Клуб хочет, чтобы Арсен стал ключевым игроком в следующем сезоне", - передает слова представителя пресс-службы "Реала Сосьедад" "Матч ТВ".

Российский атакующий полузащитник Арсен Захарян пополнил состав "Реала Сосьедад" летом 2023 года. Контракт 22-летнего футболиста с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.

В прошедшем сезоне Захарян из-за травм сыграл в составе сан-себастьянцев всего в четырех матчах во всех соревнованиях и отличился одним забитым голом, а также отдал одну результативную передачу.

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