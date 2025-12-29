Влахович попал в сферу интересов "Барселоны"

"Барселона" проявляет интерес к нападающему "Ювентуса" Душану Влаховичу и изучает возможные варианты его перехода.

Фото: ФК "Ювентус"

Как сообщает Marca, в клубе допускают как подписание сербского форварда летом на правах свободного агента, так и попытку договориться о трансфере уже в зимнее окно за умеренную сумму.



Контракт Влаховича с туринским клубом истекает по окончании текущего сезона, что делает ситуацию особенно привлекательной для потенциальных покупателей. В "Барселоне" продолжают анализировать рынок в поисках игрока, который в перспективе мог бы стать заменой Роберту Левандовски, чьё будущее в команде остаётся неопределённым.



Отмечается, что каталонцы готовы предложить Влаховичу конкурентоспособные финансовые условия, хотя его возможная зарплата в Испании будет ниже нынешнего оклада в "Ювентусе".

