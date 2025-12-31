Захарян снова тренируется с "Реал Сосьедадом"

Полузащитник "Реал Сосьедада" Арсен Захарян возобновил работу с командой после кратковременного отсутствия, связанного с болезнью.

Фото: ФК "Реал Сосьедад"

Российский футболист пропустил лишь одно тренировочное занятие и уже вернулся к полноценным тренировкам.



Ранее сообщалось, что Захарян почувствовал недомогание из-за высокой температуры и не смог полноценно провести первую тренировку под руководством нового главного тренера команды Пеллегрино Матараццо, завершив занятие вскоре после его начала.



По информации Marca, во вторник хавбек принял участие в утренней тренировке клуба из Сан-Себастьяна и работал вместе с партнёрами без ограничений.