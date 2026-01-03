Захарян попал в заявку "Реал Сосьедада" на матч с "Атлетико"

Российский полузащитник "Реал Сосьедада" Арсен Захарян оказался в числе футболистов, заявленных на матч 18-го тура чемпионата Испании против мадридского "Атлетико".

Фото: ФК "Реал Сосьедад"

Встреча состоится 4 января и начнётся в 23:00 по московскому времени.



В текущем сезоне 21-летний хавбек принял участие в 14 играх во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.



Перед очным противостоянием команды находятся в разных частях турнирной таблицы. "Реал Сосьедад" после 17 туров набрал 17 очков и располагается на 16-й позиции, тогда как "Атлетико" идёт в группе лидеров - мадридский клуб занимает третье место, имея 37 очков после 18 матчей.