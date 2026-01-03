"Барселона" близка к подписанию Влаховича - источник

"Барселона" близка к подписанию нападающего туринского "Ювентуса" Душана Влаховича.
Фото: ФК "Ювентус"
Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport. По информации источника, каталонский клуб является приоритетным вариантом продолжения карьеры для сербского форварда, чей контракт с "Ювентусом" рассчитан до лета 2026 года.

"Сине-гранатовые" готовы предложить футболисту условия, сопоставимые с его текущей зарплатой - около 12 млн евро в год.

В текущем сезоне Влахович принял участие в 17 матчах за клуб во всех турнирах, забив шесть мячей и отдав две результативные передачи.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится