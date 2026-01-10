Агент Захаряна прокомментировал новость о возможном уходе игрока из "Реала Сосьедад"

Ранее аккаунт Thor в соцсети Х сообщил, что "Сосьедад" отдаст Захаряна в аренду до конца сезона 2025/2026.
"У меня нет такой информации", — сказал Голубин в беседе со "Спорт-Экспрессом".
Арсен Захарян выступает за "Реал Сосьедад" с 2023 года. На данный момент в составе испанского коллектива хавбек провел 59 матчей, забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи. В сезоне 2025/2026 на его счету — 15 игр и один гол.
Контракт Захаряна с "Сосьедадом" рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 7,5 млн евро.
