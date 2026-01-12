Флик выиграл все восемь финалов в тренерской карьере

Финал Суперкубка Испании, прошедший 11 января в Джидде, завершился победой "Барселоны" над мадридским " Реалом " со счётом 3:2.

Фото: ФК "Барселона"

Этот трофей стал очередным подтверждением уникальной статистики главного тренера каталонского клуба Ханс-Дитера Флика. Немецкий специалист по-прежнему не знает поражений в финальных матчах. За свою тренерскую карьеру Флик восемь раз выводил команды в решающие игры и во всех случаях добивался победы.



Основная часть его финальных успехов пришлась на период работы в "Баварии". Под его руководством мюнхенцы выигрывали Кубок Германии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Суперкубок Германии и Клубный чемпионат мира - все трофеи были завоёваны в 2020 году. Уже с "Барселоной" Флик добавил в свою коллекцию победы в Суперкубке Испании в 2025 и 2026 годах, а также триумф в Кубке Испании в 2025 году.

