Футболисты "Реала" удивлены уходом Алонсо - источник

Решение руководства мадридского "Реала" расстаться с Хаби Алонсо стало неожиданностью для футболистов команды.
Фото: ФК "Реал Мадрид"
Как сообщает El Chiringuito, многие игроки были удивлены произошедшими кадровыми изменениями.

12 января клуб официально объявил о прекращении сотрудничества с 44-летним специалистом.

Специалист возглавлял мадридскую команду с лета 2025 года. Его последним матчем стал финал Суперкубка Испании, в котором "Реал" уступил "Барселоне" со счётом 2:3.

