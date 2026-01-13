Футболисты "Реала" удивлены уходом Алонсо - источник

Решение руководства мадридского " Реала " расстаться с Хаби Алонсо стало неожиданностью для футболистов команды.

Фото: ФК "Реал Мадрид"

Как сообщает El Chiringuito, многие игроки были удивлены произошедшими кадровыми изменениями.



12 января клуб официально объявил о прекращении сотрудничества с 44-летним специалистом.



Специалист возглавлял мадридскую команду с лета 2025 года. Его последним матчем стал финал Суперкубка Испании, в котором "Реал" уступил "Барселоне" со счётом 2:3.