Фанаты "Реала" выступили с обращением к Зидану

Фанаты мадридского " Реала " выразили недовольство текущей ситуацией в клубе и публично обратились к Зинедину Зидану с призывом снова возглавить команду.

Фото: Getty Images

Возле тренировочной базы клуба в Вальдебебасе появился баннер с обращением к французскому специалисту.



На полотне болельщики написали: "Зизу, корабль тонет – возвращайся". Послание было размещено в день, когда "Реал" официально объявил о назначении Альваро Арбелоа новым главным тренером команды после ухода Хаби Алонсо.



Зинедин Зидан уже дважды работал с мадридским клубом. Он возглавлял "Реал" с 2015 по 2018 год, а затем вернулся на пост главного тренера в период с 2019 по 2021 год.