Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Ростов
15:30
Чэнду ЖунчэнНе начат
Нижний Новгород
16:00
ЧелябинскНе начат

"Реал" принял решение по Винисиусу - источник

Президент "Реала" Флорентино Перес рассчитывает сохранить Винисиуса в команде.
Фото: ФК "Реал Мадрид"
Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо, отметив, что мадридский клуб по-прежнему предлагает бразильцу продлить контракт. По информации источника, предложение "Реала" остаётся в силе, а теперь окончательное решение должен принять сам футболист.

В текущем сезоне Винисиус провёл за мадридцев 28 матчей во всех турнирах, забив пять голов и отдав восемь результативных передач.

"Реал" имеет в активе 45 очков и занимает второе место в чемпионате Испании. Лидирует в таблице "Барселона" с 49 баллами.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится