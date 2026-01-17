Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо, отметив, что мадридский клуб по-прежнему предлагает бразильцу продлить контракт. По информации источника, предложение "Реала" остаётся в силе, а теперь окончательное решение должен принять сам футболист.
В текущем сезоне Винисиус провёл за мадридцев 28 матчей во всех турнирах, забив пять голов и отдав восемь результативных передач.
"Реал" имеет в активе 45 очков и занимает второе место в чемпионате Испании. Лидирует в таблице "Барселона" с 49 баллами.
"Реал" принял решение по Винисиусу - источник
Президент "Реала" Флорентино Перес рассчитывает сохранить Винисиуса в команде.
Фото: ФК "Реал Мадрид"