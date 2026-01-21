В матче 7 тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА "Реал" на своем поле разгромил французский "Монако" со счетом 6:1. Вини забил гол и отдал две результативные передачи.
"Он 100% нам нужен. Винисиус будет очень важным игроком, и мне нужно, чтобы он был счастлив, сосредоточен на игре, получал удовольствие. Он знает, что у него есть мое полное доверие. Ему важно чувствовать любовь своей публики. Для всех, кто был внутри этой среды и сталкивался с требованиями "Бернабеу", это никогда не бывает легко", — приводит слова Арбелоа пресс-служба "Реала".
В сезоне 2025/2026 Винисиус на данный момент провел 30 матчей, забил 7 мячей и отдал 11 результативных передач. Контракт бразильца с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 150 млн евро.
Напомним, у предыдущего главного тренера "Реала" Хаби Алонсо был конфликт с Винисиусом из-за чересчур эмоциональной реакции форварда на замену в матче 10 тура Ла Лиги с "Барселоной" (2:1), однако позже конфликт был улажен.
Арбелоа заявил, что полностью доверяет Винисиусу
Главный тренер мадридского "Реала" Альваро Арбелоа высказался об игре бразильского нападающего команды Винисиуса Жуниора.
