Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Карабах
20:45
АйнтрахтНе начат
Галатасарай
20:45
АтлетикоНе начат
Ювентус
23:00
БенфикаНе начат
Марсель
23:00
ЛиверпульНе начат
Ньюкасл
23:00
ПСВНе начат
Аталанта
23:00
АтлетикНе начат
Бавария
23:00
ЮнионНе начат
Челси
23:00
ПафосНе начат
Славия
23:00
БарселонаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
12:00
ТюменьНе начат
Рубин
17:00
ИМТНе начат

Арбелоа заявил, что полностью доверяет Винисиусу

Главный тренер мадридского "Реала" Альваро Арбелоа высказался об игре бразильского нападающего команды Винисиуса Жуниора.
Фото: Getty Images
В матче 7 тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА "Реал" на своем поле разгромил французский "Монако" со счетом 6:1. Вини забил гол и отдал две результативные передачи.

"Он 100% нам нужен. Винисиус будет очень важным игроком, и мне нужно, чтобы он был счастлив, сосредоточен на игре, получал удовольствие. Он знает, что у него есть мое полное доверие. Ему важно чувствовать любовь своей публики. Для всех, кто был внутри этой среды и сталкивался с требованиями "Бернабеу", это никогда не бывает легко", — приводит слова Арбелоа пресс-служба "Реала".

В сезоне 2025/2026 Винисиус на данный момент провел 30 матчей, забил 7 мячей и отдал 11 результативных передач. Контракт бразильца с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 150 млн евро.

Напомним, у предыдущего главного тренера "Реала" Хаби Алонсо был конфликт с Винисиусом из-за чересчур эмоциональной реакции форварда на замену в матче 10 тура Ла Лиги с "Барселоной" (2:1), однако позже конфликт был улажен.

