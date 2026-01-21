Семшов считает, что Захаряну следует задуматься об уходе из "Реала Сосьедад"

С 2023 года Захарян выступает за испанский "Реал Сосьедад". Из-за частых травм и рецидивов россиянин пропустил практически весь сезон 2024/2025.
"Захарян и так борется за место в составе, но главная причина неудач — травмы. Только он выходит на пик — и снова ломается. Можно задуматься о смене команды, потому что, возможно, "Реал Сосьедад" — не фартовая команда для Арсена. Нужно что-то менять, мы видим, что он даже полноценного сезона не может провести.
Если менять команду, то нужно оставаться в Европе, раз он выбрал этот вектор развития. Если же у него возникнет риск хронических травм, то нужно возвращаться в Россию", — сказал Семшов в беседе с Metaratings.
На данный момент Арсен Захарян провел за "Сосьедад" 60 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи. В сезоне 2025/2026 на счету россиянина в данный момент — 16 игр и один гол. Контракт Захаряна с "Реалом Сосьедад" рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 7,5 млн евро.