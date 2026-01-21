В "Реале Сосьедад" обозначили сроки восстановления Захаряна

Ранее из-за проблем с левой ногой Захарян пропустил матч 20 тура Ла Лиги с "Барселоной" (2:1).
"Пока Арсен тренируется по индивидуальной программе. Надеемся, что он вернется к занятиям с командой уже на этой неделе", — передает слова Мундуате Sport24.
В сезоне 2025/2026 Арсен Захарян на данный момент провел 16 матчей и забил один мяч. Контракт футболиста с "Сосьедадом" рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 7,5 млн евро.
Пресс-атташе "Реала Сосьедад" Йон Андер Мундуате сообщил, когда российский полузащитник команды Арсен Захарян вернется в строй.
Фото: Getty Images