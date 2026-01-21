Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Карабах
20:45
АйнтрахтНе начат
Галатасарай
20:45
АтлетикоНе начат
Ювентус
23:00
БенфикаНе начат
Марсель
23:00
ЛиверпульНе начат
Ньюкасл
23:00
ПСВНе начат
Аталанта
23:00
АтлетикНе начат
Бавария
23:00
ЮнионНе начат
Челси
23:00
ПафосНе начат
Славия
23:00
БарселонаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
2 - 2 2 2
ТюменьЗавершен
Рубин
17:00
ИМТНе начат

В "Реале Сосьедад" обозначили сроки восстановления Захаряна

Пресс-атташе "Реала Сосьедад" Йон Андер Мундуате сообщил, когда российский полузащитник команды Арсен Захарян вернется в строй.
Фото: Getty Images
Ранее из-за проблем с левой ногой Захарян пропустил матч 20 тура Ла Лиги с "Барселоной" (2:1).

"Пока Арсен тренируется по индивидуальной программе. Надеемся, что он вернется к занятиям с командой уже на этой неделе", — передает слова Мундуате Sport24.

В сезоне 2025/2026 Арсен Захарян на данный момент провел 16 матчей и забил один мяч. Контракт футболиста с "Сосьедадом" рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 7,5 млн евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится