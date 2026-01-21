"Я не удивлюсь, если Карпин возглавит "Реал Сосьедад". А что в этом такого? Ответьте мне, почему российский специалист не может тренировать иностранную команду, когда иностранные тренируют российские? Тем более, что в Россию порой приезжают люди, которые никогда не были профессиональными игроками, а Валерий долгие годы играл на высочайшем уровне в Европе", - цитирует Мостового "РБ Спорт".
Валерий Карпин посетил один из домашних матчей "Реала Сосьедад", за который он выступал, будучи профессиональным футболистом. Российский специалист в интервью испанскому СМИ допустил, что в будущем может возглавить команду из Сан-Себастьяна. При этом наставник отметил, что об этом можно будет говорить лишь через два с половиной года, когда истечет его контракт со сборной России.
На данный момент Карпин является главным тренером национальной команды России. С июня по ноябрь 2025 года специалист также возглавлял московское "Динамо".
Мостовой: не удивлюсь, если Карпин возглавит "Реал Сосьедад"
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о потенциальном назначении Валерия Карпина на пост главного тренера "Реала Сосьедад".
Фото: ФК "Динамо"