"Атлетико" потерял очки в выездной встрече с "Леванте"

В Валенсии состоялся матч 22-го тура чемпионата Испании, в котором "Леванте" принимал "Атлетико".
Фото: AS
Команды не сумели открыть счет, встреча завершилась ничьей - 0:0.

По ходу первого тайма произошёл неприятный эпизод с участием игроков обеих команд. На 24-й минуте форвард мадридского клуба Александер Серлот и защитник хозяев Матиас Морено столкнулись головами. Оба футболиста получили повреждения и были заменены. Серлот покинул поле на носилках.

После этой встречи "Атлетико" довёл количество набранных очков до 45 и продолжает занимать третье место в турнирной таблице Ла лиги. "Леванте" набрал 17 очков и располагается на 19-й позиции.

