СМИ сообщили о серьёзной ошибке медштаба "Реала"

Вокруг медицинского штаба " Реала " разгорается новый скандал.

По информации L'Equipe, клуб допустил серьёзную ошибку при обследовании Эдуардо Камавинги. Сообщается, что зимой полузащитнику сделали МРТ правой лодыжки и не выявили проблем, хотя повреждение было на левой ноге. Несмотря на это, хавбек вышел на матч с "Сельтой", после чего снова выбыл на несколько недель.



В чемпионате Испании мадридцы занимают второе место, отставая на четыре очка от "Барселоны".