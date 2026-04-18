Моуринью рассматривают на пост главного тренера "Реала" - источник

В "Реале" рассматривают вариант с приглашением Жозе Моуринью на пост главного тренера.

Кандидатура португальского специалиста обсуждается в окружении Флорентино Переса и постепенно набирает поддержку внутри клуба. Об этом сообщает Record.



Окончательное решение по тренерскому вопросу ожидается после встречи руководства с нынешним наставником Альваро Арбелоа, которая запланирована на ближайшие дни.



Моуринью уже работал в "Реале" с 2010 по 2013 год.