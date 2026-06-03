"Аякс" подпишет игрока "Реала" - источник

Полузащитник " Реала " Дани Себальос может продолжить карьеру в чемпионате Нидерландов.

Фото: Getty Images

Как сообщает журналист Маттео Моретто, "Аякс" близок к завершению переговоров по трансферу испанского футболиста. По данным источника, 29-летний хавбек рассматривает вариант с уходом из мадридского клуба, поскольку рассчитывает получать больше игрового времени.



Амстердамцы уже направили предложение по трансферу Себальоса в размере около шести миллионов евро, однако окончательного ответа от испанского гранда пока не последовало. В завершившемся сезоне полузащитник появился на поле в 23 матчах за "сливочных" и не отметился результативными действиями.

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Аякс