Как сообщает журналист Маттео Моретто, "Аякс" близок к завершению переговоров по трансферу испанского футболиста. По данным источника, 29-летний хавбек рассматривает вариант с уходом из мадридского клуба, поскольку рассчитывает получать больше игрового времени.
Амстердамцы уже направили предложение по трансферу Себальоса в размере около шести миллионов евро, однако окончательного ответа от испанского гранда пока не последовало. В завершившемся сезоне полузащитник появился на поле в 23 матчах за "сливочных" и не отметился результативными действиями.
"Аякс" подпишет игрока "Реала" - источник
Полузащитник "Реала" Дани Себальос может продолжить карьеру в чемпионате Нидерландов.
Фото: Getty Images