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Моуринью представят в роли тренера "Реала" 10 июня - источник

Завтра состоится презентация Жозе Моуринью в роли главного тренера "Реала".
Фото: Getty Images
По информации источника, португальский специалист прибудет в Мадрид сегодня, 9 июня. Завтра, 10 июня, должна состояться презентация главного тренера.

Жозе Моуринью возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 год. Всего под его руководством команда провела 178 матчей, одержала 127 побед, 28 раз сыграла вничью и потерпела 23 поражения во всех турнирах.

Ранее португальский тренер подтвердил, что он станет тренером мадридской команды.

Источник: журналист Рамон Альварес де Мон

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