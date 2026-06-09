Моуринью представят в роли тренера "Реала" 10 июня - источник

Завтра состоится презентация Жозе Моуринью в роли главного тренера " Реала ".

Фото: Getty Images

По информации источника, португальский специалист прибудет в Мадрид сегодня, 9 июня. Завтра, 10 июня, должна состояться презентация главного тренера.



Жозе Моуринью возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 год. Всего под его руководством команда провела 178 матчей, одержала 127 побед, 28 раз сыграла вничью и потерпела 23 поражения во всех турнирах.



Ранее португальский тренер подтвердил, что он станет тренером мадридской команды.



Источник: журналист Рамон Альварес де Мон